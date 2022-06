Mercato - PSG : Le transfert de Paul Pogba est imminent

Foot - Mercato - PSG

Un temps annoncé au PSG, Paul Pogba semble aujourd’hui prendre le chemin de la Juventus, lui qui sera libre de tout contrat cet été après six saisons passées à Manchester United. À Turin, l’optimisme est de mise concernant la conclusion de ce dossier, et il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Après six saisons à Manchester United, Paul Pogba va changer de club cet été. Le départ de l’international français a déjà été officialisé, et la seule incertitude concerne désormais l'identité de la future équipe du milieu de 29 ans. Intéressé l’été dernier, le PSG suivait avec attention la situation de Paul Pogba au cours des derniers mois, mais le départ de Leonardo a tout relancé, et désormais, Luis Campos aurait d’autres plans pour renforcer l’entrejeu du PSG. Une aubaine pour la Juventus, qui a aujourd'hui un boulevard pour s’attacher les services du champion du monde tricolore.

Juventus are working to complete Paul Pogba deal in the next few days. Talks progressing with agent Rafaela Pimenta, it’s considered matter of final details. 🚨🇫🇷 #JuveTop signing expected to be done and sealed very soon. pic.twitter.com/Vg039J3RLi