Mercato - Real Madrid : Nouvel entraîneur pour Mbappé, il sort du silence

Quatre ans après son retour et bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en juin 2026, Carlo Ancelotti pourrait être remplacé sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. En ce sens, Xabi Alonso est annoncé comme le grand favori, lui qui aurait décidé de quitter le Bayer Leverkusen. En revanche, son agent a assuré qu’il n’y a pas de discussion avec la Casa Blanca.

Prolongé jusqu’en juin 2026 en décembre dernier, Carlo Ancelotti n’est pas assuré d’aller au bout de son bail. Le Real Madrid connaît un début de saison plus difficile qu’à l’accoutumée et un entraîneur souvent annoncé dans le viseur de la Casa Blanca pourrait être disponible sur le marché : Xabi Alonso.

Xabi Alonso successeur désigné d’Ancelotti ?

D’après les informations d’Eurosport, le technicien espagnol âgé de 42 ans aurait décidé de quitter le Bayer Leverkusen à la fin de la saison, bien que son contrat court jusqu’en juin 2026. Le Bayern Munich est également cité en cas d’échec de Vincent Kompany cette saison, mais c’est bien le Real Madrid qui serait le grand favori afin de s’attacher les services de Xabi Alonso.

« Il n'en a jamais été question avec le Real Madrid »

Des rumeurs similaires étaient déjà apparues l’année dernière. Auprès de Marca, Iñaki Ibáñez, agent de Xabi Alonso, assuré qu’il n’y avait aucune discussion avec le Real Madrid : « Il n'en a jamais été question avec le Real Madrid. L'histoire se répète un an plus tard. Nous ne parlons pas et nous n'avons pas parlé. »