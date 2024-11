Mercato - Real Madrid : Le prochain entraîneur de Mbappé déjà trouvé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Cela risque de bouger l'été prochain au sein du Real Madrid ! Carlo Ancelotti semble déjà menacé, et à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, Xabi Alonso devrait être son successeur. Le coach du Bayer Leverkusen quittera vraisemblablement le club allemand à un an de la fin de son contrat pour aller entraîneur Kylian Mbappé et les autres stars du Real.

La saison prochaine pourrait bien lancer le début d'un tout nouveau cycle au sein du Real Madrid. Le club merengue peine à convaincre en ce début d'exercice 2024-2025, et Carlo Ancelotti semble plus que jamais menacé malgré un contrat qui court jusqu'en juin 2026. D'ailleurs, selon la presse espagnole, il n'existe quasiment plus aucun doute sur l'identité de son successeur sur le banc du Real Madrid.

Xabi Alonso en approche au Real

Eurosport annonce que le départ de Xabi Alonso est déjà acté du côté du Bayer Leverkusen pour l'été 2025, même s'il lui restera une année de contrat à cette échéance avec le club allemand. L'ancien milieu de terrain de Liverpool, qui a vu sa cote grimper en flèche depuis plusieurs mois sur le marché des entraîneurs, aurait déjà trouvé sa future destination puisqu'il est annoncé comme le grand favori pour venir succéder à Ancelotti sur le banc du Real Madrid.

Le Bayern aussi sur le coup ?

Eurosport précise que le Bayern Munich serait également une option plausible pour Xabi Alonso en cas d'échec cuisant cette saison pour Vincent Kompany, mais la tendance se porte tout de même nettement vers une nomination du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé connait donc peut-être l'identité de son futur coach la saison prochaine au sein du club merengue...