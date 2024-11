Mbappé - Cristiano Ronaldo : L’erreur qui affole l’Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont loin de donner satisfaction. Et pour cause, l'attaquant français, arrivé libre en provenance du PSG, était très attendu et a même été accueilli comme une star. Cependant, le Bondynois ne répond pas aux attentes, mais en Espagne, on reste encore patient en expliquant qu'il ne faut pas attendre de Kylian Mbappé qu'il imite Cristiano Ronaldo.

C'est un total qui serait satisfaisant pour l'immense majorité des attaquants. Mais pas pour Kylian Mbappé. Avec ses 8 buts en 16 matches toutes compétitions confondues, l'ancien attaquant du PSG ne répond pas aux attentes suscitées par sa signature. Et si les supporters du Real Madrid commencent à s'impatienter, dans les médias espagnols, on reste optimiste.

«C’est une erreur»

C'est le cas de Juanma Rodriguez. Sur le plateau du Chiringuito, le journaliste espagnol explique tranquillement qu'il suffi d'être patient et surtout, il ne faut pas attendre de Kylian Mbappé ce que Cristiano Ronaldo faisait : « Deux choses. Premièrement, il a signé pour 5 ans, donc soyez tranquilles. Deuxièmement, c’est une erreur de le comparer ou de penser qu’il fera quelque chose de comparable à Cristiano Ronaldo. C’est une erreur ».

«Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde»

Un avis partagé par Edu Aguirre qui estime même que Kylian Mbappé sera le meilleur buteur du Real Madrid cette saison : « On sait qu’aujourd’hui il est à 50% et je pense qu’il marquera plus de 40 buts cette saison. Il sera le meilleur buteur du Real cette saison. Pour moi, c’est le meilleur joueur du monde et le meilleur des cinq dernières années ».