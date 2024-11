Mbappé «détesté» au Real Madrid, Hanouna lâche une bombe

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé ne s’en est jamais caché, il rêvait depuis plus jeune âge de jouer pour le Real Madrid. Cela est devenu réalité cet été suite à son départ du PSG. Le Français s’est engagé avec les Merengue, mais voilà que pour le moment, ça ne se passe pas si bien que cela pour Mbappé. Cyril Hanouna a d’ailleurs fait une annonce assez inquiétante.

Après avoir passé 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a estimé que le bon moment était venu pour lui de faire ses valises. N’ayant pas voulu prolonger à Paris, c’est donc libre qu’il s’est engagé au Real Madrid. Son rêve est ainsi devenu réalité, mais jusqu’à présent, c’est plutôt un cauchemar pour Mbappé. En effet, le Français n’est clairement pas à la hauteur des attentes et voilà que les tensions monteraient au sein de la Casa Blanca.

« Au Real Madrid, ça se passe très mal »

Au Real Madrid, on attendait beaucoup de Kylian Mbappé. Ce n’est clairement pas encore ça pour le Français. Néanmoins, le club madrilène a toujours confiance en son joueur pour le moment, mais ça se tend de plus en plus. En effet, sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a assuré à propos de Mbappé : « Au Real Madrid, ça se passe très mal. Il est détesté de plein de joueurs ».

« Ils regrettent de l'avoir fait venir »

Romain Molina faisait d’ailleurs lui récemment savoir à propos de Kylian Mbappé au Real Madrid : « Ils regrettent de l'avoir fait venir. Je le garantis. Ils regrettent. Ce n'est pas du tout ce qu'ils attendaient. (…) Là au club, ils sont dégoûtés ».