Mbappé accusé de viol : Le verdict est déjà connu ?

Suite au voyage de Kylian Mbappé à Stockholm, une enquête a été ouverte par la justice suédoise suite à des accusations de viol. L’enquête est toujours en cours et pour le moment, aucun verdict officiel n’a été rendu. A quoi faut-il alors s’attendre pour le joueur du Real Madrid ? Johanna Franden a sa petite idée de comment ça devrait se terminer pour Mbappé.

Profitant de quelques jours de vacances accordés par le Real Madrid lors de la dernière trêve internationale, Kylian Mbappé s’était alors rendu à Stockholm. Une virée en Suède qui avait fait les titres de la presse locale avec les révélations sur les fêtes du joueur de 25 ans. Mais voilà que cela a pris un autre tournant pour la suite avec des accusations de viol contre Mbappé. Une enquête a alors été ouverte en Suède et on attend de voir comment tout cela va se terminer…

Une affaire classée sans suite ?

Pour Footmercato, Johanna Franden a fait un point sur ce que pourrait être le verdict de cette affaire Kylian Mbappé. Aux yeux de la correspondante à Paris d’Afonbladet, on pourrait se diriger tout droit vers à ce que cela soit classé sans suite : « Juridiquement parlant, en ce qui concerne la suite de l’affaire, ce sera soit classé sans suite, ce qui est assez probable car c’est souvent le cas dans ce type d’histoires où il n’y a pas de témoins. C’est parole contre parole ».

« Il peut être entendu par la police et provisoirement mis en garde en vue »

L’affaire n’a toutefois pas encore été classée sans suite. « L’affaire n’a pas encore été classée sans suite car on imagine que Mbappé en aurait parlé. Il n’y a aucune communication de sa part, ni de son avocate », explique Johanna Franden. Ainsi, tout est encore envisageable pour Kylian Mbappé : « Il peut être entendu par la police et provisoirement mis en garde en vue. Il peut être entendu en Espagne, la police suédoise peut donner son mandat pour qu’il soit interrogé. Mais ils ne sont pas dans l’obligation de dire quoi que ce soit. Ça a pu même déjà se passer et nous ne sommes pas au courant ».