Complot en Suède : La théorie du clan Mbappé démontée !

Lors de la précédente trêve internationale, Kylian Mbappé avait défrayé la chronique avec son voyage en Suède. Une virée à Stockholm qui a d’ailleurs fait la Une des médias suédois. D’ailleurs après que le joueur du Real Madrid soit accusé de viol, l’avocate de Mbappé avait dénoncé un complot, estimant qu’il avait été « pisté ». Une théorie qui ne tiendrait pas debout.

Accusé de viol après son voyage en Suède, Kylian Mbappé avait crié au complot, sous-entendant même que le PSG pourrait être derrière cela. Une thèse ensuite appuyée par son avocate. En effet, Marie-Alix Canu-Bernard avait notamment lâché : « Lorsqu’il va à Stockholm, il y a un paparazzi et un journal qui sort l’information avec sa photo. Donc il a été pisté. Quelqu’un savait qu’il allait à Stockholm ».

« Un complot d’Aftonbladet avec le PSG ? J’ai envie de rire »

Correspondante à Paris pour Aftonbladet, Johanna Franden a tenu à réagir à ces propos de l’avocate de Kylian Mbappé. Et cette théorie du complot, elle préfère en rigoler comme elle l’a expliqué à Footmercato : « Il a été "paparazzé" lors de sa deuxième soirée. Il a passé au moins 48 heures en Suède. C’est rare que quelqu’un comme lui puisse passer autant de temps dans une ville comme ça. Les journalistes et les photographes ont des contacts dans le milieu de la nuit de Stockholm. Ça ne m’étonne pas du tout que ce soit sorti. Quand j’entends l’avocate dire qu’il a été pisté ou que c’est une espèce de complot contre lui, j’ai juste envie de rigoler. Un complot d’Aftonbladet avec le PSG ? J’ai envie de rire. Lui-même en avait un peu parlé sur X en faisant référence à son audition du lendemain face au PSG. Non, ça n’a rien à voir ».

« Dès que vous vous baladez dans la rue, vous risquez ça »

Johanna Franden a également confié à propos de ces photos de Kylian Mbappé sorties dans la presse suédoise : « On a un peu plus la culture de prendre des célébrités en photo dans la rue. Rien ne nous empêche de publier des choses comme ça. La loi et l’éthique de la presse admettent qu’on puisse faire ça. Dès que vous vous baladez dans la rue, vous risquez ça. On a le droit mais on n’a pas l’habitude de prendre quelqu’un dans son domicile. C’est très rare. Dans la rue, même si vous sortez d’un restaurant pour prendre votre taxi, c’est possible et assez courant ».