Fêtes, femmes… Elle balance sur le voyage en Suède de Kylian Mbappé

Pas appelé par Didier Deschamps pour ce rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé manquait déjà à l’appel lors de la précédente liste. Durant la trêve internationale, le joueur du Real Madrid avait profité de quelques jours de vacances accordés par son club pour se rendre en Suède. Un voyage à Stockholm qui en avait alors surpris plus d’un. Que faire dans la capitaine suédoise ? Johanna Franden a apporté des explications.

Accompagné de Nordi Mukiele notamment, Kylian Mbappé s’était rendu à Stockholm pendant la dernière trêve internationale. Mais pourquoi venir dans la capitale de la Suède plutôt que d’aller passer quelques jours au chaud à Dubaï ? Suite à l’affaire qui a découlé de cette virée du joueur de l’équipe de France, il avait été révélé que Stockholm était la nouvelle destination à la mode pour faire la fête, tout en étant très bien accompagné et que cela se passe discrètement.

Stockholm, destination à la mode pour faire la fête

Correspondante à Paris pour Aftonbladet, Johanna Franden a parlé de ces soirées à Stockholm. Et comme elle l’a expliqué à Footmercato, si Kylian Mbappé est venu en Suède, c’est bel et bien pour faire la fête en bonne compagnie : « Personne n’arrive à joindre les personnes qui organisent ces soirées. Elles ne veulent pas parler de leurs clients et des soirées. Tout est hyper secret. De ce que j’ai compris, c’est assez récemment que Stockholm est devenu un lieu connu pour ça. C’est une "industrie" qui se développe en Suède. Je pense que la réputation de la femme suédoise, assez libre de faire ce qu’elle veut, qui n’est pas de culture catholique et tout le reste, font qu’elles ne sont pas jugées pour avoir couché avec quelqu’un ».

« Mbappé n’avait aucun autre but que de faire la fête »

« Tout ça mis ensemble, avec le fait aussi que les Suédoises sont jolies, fait que Stockholm est devenu un repère pour ça. C’est aussi une petite ville par rapport à Paris. Le centre-ville est très abordable à pied. Il me semble assez clair que Kylian Mbappé n’avait aucun autre but que de faire la fête. On ne l’a pas forcément aperçu dans des musées ou en train de visiter. Ils y vont pour faire la fête », a-t-elle ajouté à propos de de cette venue de Kylian Mbappé à Stockholm, qui en avait étonné plus d’un au début.