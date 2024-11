Accusation de viol : C’est la folie avec Mbappé, «même à l’époque où Ibrahimovic jouait au PSG…»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà absent du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé en avait profité pour se rendre en Suède, accompagné notamment de Nordi Mukiele. Une virée à Stockholm qui vaut aujourd’hui à la star du Real Madrid d’être accusée de viol. Une affaire qui fait logiquement énormément parler et à propos de laquelle la journaliste Johanna Franden ne cesse d’être sollicitée.

Pour la deuxième fois consécutive, Kylian Mbappé manque un rassemblement de l’équipe de France. En octobre dernier, le joueur du Real Madrid n’avait pas été appelé par Didier Deschamps en raison de son état physique, lui qui était annoncé comme blessé. Cela n’a toutefois pas empêché Mbappé de jouer quelques heures plus tard avec les Merengue et de se rendre en Suède durant la trêve internationale. Un voyage à Stockholm qui se retrouve aujourd’hui au coeur de la polémique. En effet, une enquête est en cours par la justice suédoise concernant une affaire de viol dont Kylian Mbappé serait l’accusé.

« Je n’ai jamais été autant sollicitée »

C’est la presse suédoise qui a révélé en première cette affaire avec notamment le journal Aftonbladet. Correspondante du média suédois à Paris, Johanna Franden a fait part d’une confidence à propos de cette affaire autour de Kylian Mbappé. Dans des propos accordés à Footmercato, elle a expliqué à quel point c’était la folie, elle qui aurait aurait contacté par près de 150 journalistes français : « Même à l’époque où Zlatan Ibrahimovic jouait au Paris Saint-Germain, je n’ai jamais été autant sollicitée ».

« J’ai l’impression que tout le monde a un peu peur »

Dernièrement, c’est pour 20 Minutes que Johanna Franden s’était exprimée. La journaliste avait alors fait le point sur cette affaire Kylian Mbappé, expliquant notamment : « On a obtenu le témoignage d’une des filles présentes à la soirée mais les autres ne veulent pas parler. J’ai l’impression que tout le monde a un peu peur car tu ne sais pas ce que tu risques à accuser une star comme ça, bardée d’avocats. C’est un dossier tellement sensible que tout le monde est très prudent. C’est souvent le cas dans les affaires de viol, mais encore plus si on parle d’un joueur de la notoriété de Mbappé ».