«Des choses bizarres», l’Espagne en remet une couche sur Mbappé !

Absent du rassemblement de l'Equipe de France pour terminer cette phase de poules de Ligue des nations, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué par Didier Deschamps. L'attaquant français paie sûrement sa sortie en Suède le soir du précédent match face à Israël, générant ainsi une grosse polémique. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, s'est permis une réflexion quant au cas Mbappé.

Touché par une sombre affaire le concernant après sa sortie en Suède le mois dernier alors qu'il avait manqué le précédent rassemblement de l'Equipe de France en raison d'une blessure, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui, même à l'étranger. Invité à s'exprimer sur la situation, Luis de la Fuente a tenu à comparer la situation de l'attaquant français et celle de Lamine Yamal.

Mbappé plus intéressé par la sélection ?

Absent du dernier rassemblement officiellement pour blessure, Kylian Mbappé a mis le doute dans la tête de nombreux observateurs qui ont vu là une manière de se préserver. La Ligue des nations ne représentant pas un enjeu extraordinaire, le capitaine des Bleus aurait pu préférer observer une période de repos. « Comment géreriez-vous le cas Mbappé en France ? Chacun gère les choses chez lui comme il l’entend. Tous les joueurs espagnols veulent venir en équipe nationale et nous devons nous sentir privilégiés pour cela. À partir de là, les entraîneurs doivent prendre des décisions » répond Luis de la Fuente dans une interview pour Marca.

« Il n’y a plus de chiffres ou de choses bizarres »

Didier Deschamps a choisi de ne pas appeler Kylian Mbappé cette fois-ci sans vraiment rentrer dans les détails dans ses explications. Pour Luis de la Fuente, la raison de l'absence d'un joueur doit être plutôt claire. « Si Lamine ou un autre joueur ne vient pas, c’est soit à cause d’une décision technique, soit parce qu’il n’est pas en forme. Il n’y a plus de chiffres ou de choses bizarres. Si Lamine n’est pas là, c’est parce qu’il a un problème pour partir et qu’il n’était pas prêt pour la compétition » dit le sélectionneur espagnol, prenant l'exemple de Lamine Yamal pour illustrer ses propos.