Mercato - PSG : Pour son transfert, un sacrifice est attendu !

Alexis Brunet

Le PSG pourrait bien se montrer actif lors du mercato hivernal. Pour ce qui est des départs, Milan Skriniar est un sérieux candidat. Le Slovaque est courtisé en Italie, notamment par la Juventus, mais la proposition ne serait pas optimale pour lui. En effet, la Vieille Dame ne lui proposerait qu’un prêt sans option d’achat.

Depuis le début de saison, Willian Pacho impressionne au PSG. L’Équatorien, arrivé cet été en provenance de Francfort, a déjà mis tout le monde d’accord et il forme la charnière parisienne aux côtés de Marquinhos. Une très bonne adaptation qui n’a pas fait les affaires de Milan Skriniar. Le Slovaque a encore reculé dans la hiérarchie en défense centrale et il ne semble pas dans les petits papiers de Luis Enrique.

Mercato - PSG : Luis Campos l’adore, le Qatar va devoir lâcher 25M€ https://t.co/Y0lWSaS2s3 pic.twitter.com/IgcBeW3TgN — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

La Juventus de Turin veut Skriniar

Avec seulement 291 minutes depuis le début de saison, Milan Skriniar est donc clairement sous-utilisé au PSG, surtout vu la réputation qu’il avait lorsqu’il a débarqué en provenance de l’Inter Milan à l’été 2023. Justement, c’est en Italie que le Slovaque pourrait retrouver plus de temps de jeu. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin s’intéresserait de près au Parisien pour renforcer sa défense centrale cet hiver. Un besoin pressant, puisque la Vieille Dame a déjà perdu Bremer et Cabral sur blessure dans ce secteur. Les dirigeants bianconeri veulent donc offrir un axial à Thiago Motta cet hiver et cela pourrait bien être Skriniar.

Un prêt pourrait être proposé

Toutefois, si retour en Italie il y a pour Milan Skriniar, celui-ci ne devrait qu’être temporaire, du moins pour le moment. En effet, toujours d'après la Gazzetta dello Sport, la Juventus de Turin ne serait prête à offrir au Parisien qu’un prêt sans option d’achat. Reste à voir si le défenseur central souhaitera accepter la proposition pour tenter de relancer sa carrière ou s’il préférera rester au PSG avec son contrat qui court jusqu’en juin 2028, ainsi que son imposant salaire.