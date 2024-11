PSG : Mbappé a fait un sacrifice pour le Real Madrid

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Et pourtant, la star de 25 ans avait reçu des offres plus importantes que celle de la Maison-Blanche. A l'instar de David Alaba et d'Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé a fait un sacrifice financier pour rejoindre le Real Madrid.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de claquer la porte du Parc des Princes l'été dernier. En fin de contrat le 30 juin 2024 à Paris, l'attaquant de 25 ans s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real, son club de rêve.

Équipe de France - Mbappé : On en sait un peu plus sur les raisons de son absence https://t.co/76crhEOKNC pic.twitter.com/2gXJMk6f35 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Mbappé avait de meilleures offres que celle du Real Madrid

Selon les informations d'Ok Diario, Kylian Mbappé, Antonio Rüdiger et David Alaba disposaient d'offres plus alléchantes que celle du Real Madrid sur le plan financier. Malgré tout, ils ont tous les trois préférés signer librement et gratuitement à la Maison-Blanche. Intéressé par Trent Alexander-Arnold, Florentino Pérez voudrait voir le défenseur de Liverpool faire le même sacrifice pour intégrer son club.

Alexander-Arnold doit imiter Mbappé pour signer au Real

D'après les indiscrétions d'Ok Diario, le Real Madrid ne voudrait en aucun cas changer sa feuille de route. Alors que Trent Alexander-Arnold est en fin de contrat le 30 juin 2025, le club merengue souhaiterait boucler son transfert à 0€ cet été. Et comme Kylian Mbappé avant lui, le latéral droit de Liverpool va devoir refuser de meilleures offres que celle de la Maison-Blanche s'il veut défendre les couleurs merengue la saison prochaine. Affaire à suivre...