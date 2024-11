Alerte pour ce joueur du PSG, il annonce le verdict !

Amadou Diawara

Convoqué pour participer au rassemblement de l'Espagne, Fabian Ruiz n'a pas pu s'entrainer avec ses partenaires ce jeudi. La faute à un pépin physique. Malgré tout, Luis de la Fuente espère pouvoir aligner Fabian Ruiz ce vendredi soir face au Danemark. Présent en conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur de la Roja a lâché ses vérités sur l'état de santé du milieu de terrain du PSG.

Lors de l'annonce de sa liste pour le rassemblement du mois de novembre, Luis de la Fuente a cité le nom de Fabian Ruiz. Toutefois, le milieu de terrain du PSG n'a pas pu s'entrainer avec la sélection espagnole ce jeudi.

Malaise Mbappé : Ça fait parler dans le vestiaire des Bleus ! https://t.co/DAIfRpRUYy pic.twitter.com/IJ6bbosvw5 — le10sport (@le10sport) November 14, 2024

Ruiz a manqué un entrainement avec l'Espagne

Absent de l'entrainement de jeudi, Fabian Ruiz est incertain pour le déplacement de l'Espagne au Danemark ce vendredi soir. Interrogé en conférence de presse, Luis de la Fuente a donné des nouvelles de son protégé.

«Fabián va mieux»

« Comment vont Alvaro Morata et Fabián Ruiz ? Pour l'instant, ils vont bien. Morata s'est entraîné presque normalement, et il va bien, il est presque en parfaite condition. Fabián va mieux et j'espère qu'il sera disponible pour demain (vendredi), soit au début, soit pendant le match. Et c'est la même chose pour Morata », a confié Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne.