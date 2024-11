Soirées, fêtes… Un joueur du PSG se fait balancer en direct

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est en 2021 que le PSG avait recruté Nuno Mendes en provenance du Sporting Portugal. Très prometteur à son arrivée, le Portugais a du mal actuellement à exprimer tout son potentiel sous les ordres de Luis Enrique. Et si cela résultait de son comportement en dehors des terrains ? Visiblement, Nuno Mendes aurait un goût particulier pour la fête et les soirées parisiennes.

Au cours des dernières saisons, plusieurs joueurs du PSG ont essuyé de nombreuses critiques suite à des soirées. Neymar, Marco Verratti ou encore Nordi Mukiele ont ainsi été pointés du doigt pour leur goût de la fête, un comportement que certains ne jugent pas en adéquation avec le quotidien d’un sportif de haut niveau. Et voilà que c’est maintenant au tour de Nuno Mendes de se faire afficher pour ses virées nocturnes parisiennes.

« J’ai des amis qui sortent, ils partagent des soirées avec Nuno Mendes »

Au micro de France Bleu, Romain Beddouk a ainsi balancé à propos de Nuno Mendes : « Je ne veux pas juger la vie privée des gens, chacun fait ce qu’il veut. Mais quand je vois la manière dont Luis Enrique s’est occupé du cas Mukiele l’année dernière, Mukiele qui était plus actif hors du terrain. Luis Enrique a eu cette gestion de Mukiele parce que hors terrain Mukiele n’était pas le plus sérieux des joueurs. Il y a un cas où je me dis que Luis Enrique n’a pas confiance en Nuno Mendes pour pouvoir assumer ce rôle de latéral offensif et enchainer les efforts. Nuno Mendes est né en 2022, il a 22 ans à Paris et il aime bien avoir 22 ans à Paris. Je ne juge pas, c’est son choix. On a des échos, j’ai des amis qui sortent, ils partagent des soirées avec Nuno Mendes ».

« Il faut qu’il se remette un peu la tête à l’endroit »

Abdellah Boulma a également confirmé tout cela. Il a alors ajouté concernant le latéral du PSG : « Luis Enrique ce n’est pas Guy Roux, mais ils sont au courant de la vie privée de certains joueurs. Et celle de Nuno Mendes n’est pas forcément en adéquation avec un joueur de très haut niveau. Ça déteint aujourd’hui sur ses prestations au PSG. Il faut qu’il se remette un peu la tête à l’endroit ».