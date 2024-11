PSG : Il annonce son grand retour et prévient déjà Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après plus d'un an et demi d'absence, Presnel Kimpembe a repris l'entraînement collectif et son grand retour à la compétition approche à grand pas. Cependant, en son absence, plusieurs joueurs se sont imposés à son poste, à commencer par Willian Pacho. Mais cela n'effraie pas le défenseur formé au PSG qui ne craint pas la concurrence. Luis Enrique est prévenu.

Absent de terrains depuis le 26 février 2023 et une victoire contre l'OM (3-0), Presnel Kimpembe souffre d'une rupture du tendon d'Achille, mais a repris l'entraînement collectif. Par conséquent, son retour en match approche, mais il faudra qu'il se fasse une place alors que Willian Pacho réalise un excellent début de saison à son poste d'axial gauche et que Lucas Hernandez va également revenir de blessure. La concurrence n'effraie toutefois pas Presnel Kimpembe qui prévient Luis Enrique, un entraîneur sous les ordres duquel il n'a jamais pu évoluer.

Kimpembe prévient la concurrence

« J'ai de bonnes sensations et j'ai pu reprendre les entraînements collectifs avec l'équipe. Cela a été une longue année (…) Dans toutes les équipes il y a des grands joueurs et de la concurrence, c'est normal. Je l’ai connue quand je suis arrivé, je la connais encore aujourd’hui et demain, ce n'est pas un problème. J’ai commencé, il y avait les plus grands. J’ai joué avec Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz, Zoumana Camara, Abdou Diallo. La concurrence, je la connais », a confié le joueur formé au PSG dans une interview accordée au Canal Football Club, avant de revenir sur sa très longue convalescence sans pouvoir jouer au football.

«Dans toutes les équipes il y a des grands joueurs et de la concurrence, c'est normal»

« J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, c'est la pire blessure, pire que les croisés pour ceux qui ne savent pas. À ce moment-là, on remet un peu tout en cause, et même si on me voit un peu comme mort, je sais que ça va revenir. Jamais de ma vie j'aurais pu penser faire 1 an et demi, presque 2 ans sans jouer, et être aussi patient. Tous les jours, je vais à l'entraînement et je ne sais pas quand je vais reprendre. La seule chose que je voulais, c’est être avec l’équipe, avec un collectif, car j’ai fait une bonne année et demie en étant tout seul à l’écart, à m'entraîner tout seul, répéter tout seul. Je m’entraînais quand l’équipe finissait, c’était toujours un roulement. J’ai réussi à faire la part des choses : rester toujours au plus proche de l’équipe en faisant les déplacements en Champions League, en allant à tous les matchs. J’ai pu apporter mon soutien, ils m’ont apporté le leur et j'ai pu continuer à rester dans cette routine d’un joueur normal », ajoute Presnel Kimpembe.