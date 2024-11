PSG : Barcola se lance un défi à la Mbappé !

Pierrick Levallet

En quittant le PSG cet été, Kylian Mbappé a laissé un grand vide derrière lui. Aucun attaquant de son calibre n’a été recruté après son départ, condamnant Luis Enrique à faire confiance aux attaquants déjà dans son effectif. Bradley Barcola a donc obtenu un rôle plus important. Il s’est d’ailleurs lancé le même défi qu’un certain Kylian Mbappé.

Le départ de Kylian Mbappé se fait encore sentir au PSG. Le club de la capitale n’a toujours pas vraiment oublié l’attaquant de 25 ans, parti libre au Real Madrid cet été. Depuis qu’il n’est plus là, la formation parisienne est beaucoup moins efficace en attaque, notamment en Ligue des champions. Il faut dire que le natif de Bondy était l’un des meilleurs au monde dans ce domaine, et le remplacer n’est pas chose aisée.

Luis Enrique attribue un nouveau rôle à Barcola...

Le PSG n’a d’ailleurs recruté aucun attaquant du calibre de Kylian Mbappé pour lui succéder cet été. Luis Enrique a donc été condamné à faire confiance aux attaquants déjà présents dans son effectif. Le coach du PSG a ainsi attribué un rôle plus important à Bradley Barcola. Et pour le moment, l’international français lui rend bien.

... qui veut suivre les traces de Mbappé ?

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 10 réalisations, Bradley Barcola sait toutefois qu’il doit faire mieux dans le dernier geste, surtout en Ligue des champions. Comme le rapporte Le Parisien, l’attaquant du PSG se serait ainsi lancé pour défi d’être plus tueur devant le but avant de songer à être meilleur buteur du championnat. Il y a quelques années, Kylian Mbappé s’était lancé le même challenge. Et cela lui avait plutôt bien réussi. À suivre...