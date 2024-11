Révolution avec Luis Enrique, le PSG annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Le PSG vit un début de saison mi-figue, mi-raisin. Si en Ligue 1, l’écart est déjà fait avec le deuxième du classement, en Ligue des Champions, c’est beaucoup plus compliqué. 4 points après 4 journées, le PSG fait partie des équipes éliminées et de nombreuses critiques touchent le projet de jeu prôné par Luis Enrique. Mais Presnel Kimpembe, qui sera bientôt de retour, soutient son entraîneur.

La fin du calvaire approche pour Presnel Kimpembe. Le défenseur central du PSG, écarté des terrains depuis 21 mois et sa rupture du tendon d’Achille a repris l’entraînement collectif et sera bientôt de retour sur les terrains. En attendant, il évoque le nouveau projet du PSG avec Luis Enrique à sa tête et défend la philosophie de l’entraîneur espagnol.

Blessé depuis février 2023, Presnel Kimpembe attend avec impatience son retour sur les terrains. Au cours d’une interview accordée au Canal Football Club, le champion du monde 2018 a annoncé une bonne nouvelle : « Le Presnel d'aujourd'hui ? Patient, sans parler de foot. J'attends juste le bon moment, la bonne heure. Quand ça va faire "ding" sur la montre et que je saurai que c'est le moment, là vous allez découvrir un nouveau Presnel, toujours prêt à défendre les couleurs du club, à 100%, avec la même dalle, la même hargne. »

«On a le pouvoir de faire quelque chose de grand»

Kimpembe a également parlé de la philosophie de jeu de Luis Enrique, tout en la défendant : « La mise en place du nouveau projet avec Luis Enrique ? On a l'opportunité de pouvoir faire quelque chose de grand, avec une bonne équipe, qui est jeune certes, mais l'équipe en elle-même, elle est là. Si tu n'y crois pas, descends du bateau ou descends du train. Il y en a d'autres qui vont venir à ta place. Et avec eux, on va construire encore. »