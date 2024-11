PSG - Real Madrid : «Calimero», Mbappé se fait tacler après le «bordel» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Embourbé dans une mauvaise passe, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschhamps pour la prochaine trêve internationale ce jeudi. Si le sélectionneur a tenté de justifier sa décision, la carrière de la star de 25 ans commence à interroger. Ancien joueur, Julian Palmieri a affirmé que partout où il était passé, Mbappé avait semé la pagaille, et ne faisait que se plaindre derrière.

Kylian Mbappé dans la tourmente. Accusé de viol en Suède, en plein conflit avec le PSG à qui il réclame des impayés, et pas encore au niveau du côté du Real Madrid, l’attaquant de 25 ans traverse une phase très compliquée au sein de sa jeune carrière. Pire, ce jeudi, le capitaine de l’équipe de France n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour la trêve internationale, et va donc manquer un second rassemblement consécutif avec les Bleus.

Deschamps écarte Mbappé

En conférence de presse, Didier Deschamps a tenté de justifier l’absence de Kylian Mbappé : « J'ai discuté avec lui et j'ai pris cette décision pour ce rassemblement-là parce que je pense que c'est mieux comme ça, a-t-il tranché. Je ne vais pas argumenter. Je peux vous dire deux choses. La première, c'est que Kylian (Mbappé) voulait venir. La deuxième, c'est que ce ne sont pas les problèmes extra-sportifs qui entrent en compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est une décision ponctuelle. C'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision ».

« Et si c'était un peu de sa faute à Calimero ? »

Alors que l’attitude de Kylian Mbappé commence à agacer, certains observateurs n’hésitent plus à le critiquer ouvertement. C’est le cas de l’ancien joueur de Bastia et du LOSC Julian Palmieri, qui estime que la star du Real Madrid se plaint à chaque fois, alors que le Français sème le chaos : « Je me disais... PSG le bordel, le Réal ça commence à être le bordel, l’Équipe de France le bordel… et si c'était un peu de sa faute à Calimero ? », a ainsi écrit l’ancien latéral gauche sur X.