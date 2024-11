PSG : Grand renfort pour Luis Enrique !

Arnaud De Kanel

L'inefficacité criante du PSG dans les derniers mètres remet en lumière un débat qui persiste autour de l'attaque parisienne : le besoin d'un avant-centre de métier. Bonne nouvelle pour les supporters, le PSG n’a pas l’intention de rester passif. Un plan est en marche pour remettre Gonçalo Ramos sur le devant de la scène.

Depuis le coup d’envoi de cette saison, le PSG semble orphelin d’un véritable finisseur, et cette carence s’est encore fait cruellement sentir mercredi soir. Malgré une multitude d’opportunités, les Parisiens ont buté face au but, accumulant les tentatives sans trouver la faille. Cette inefficacité offensive met en lumière le choix tactique de Luis Enrique de jouer sans avant-centre de métier. Une option qui suscite de plus en plus d’interrogations, d’autant que les solutions en attaque se réduisent avec l’absence prolongée de Gonçalo Ramos. Mais fort heureusement, l'attaquant portugais est proche de revenir.

«Le retour de Ramos est prévu après la trêve internationale»

Selon les informations de Dominique Séverac, Gonçalo Ramos devrait effectuer son retour après la trêve internationale. « Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. Beaucoup je ne sais pas mais il va changer des choses. Paris va jouer avec un vrai numéro 9 de métier donc s'adapter à ses appels - il y aura davantage de centres devant le but. On peut légitimement penser qu'avec Ramos, le PSG aurait au moins deux points de plus, avec une victoire contre le PSV. Il aurait aujourd'hui 6 points, serait 17 ou 18e, comme le Bayern ou le Real », a-t-il confié sur le site web du Parisien. Ramos devrait même rejouer face à Toulouse.

Retour prévu contre Toulouse

« Le plan est le suivant : donner quelques minutes à Ramos lors de PSG - Toulouse le 22 novembre, attendre ses sensations le lendemain et voir s'il peut débuter le 26 à Munich. Beaucoup d'étapes à vérifier avant de trancher, donc. Paris n'a pas prévu de recruter un 9, sinon. Sauf blessure d'ici là », a précisé Dominique Séverac. Un renfort bienvenu pour Luis Enrique qui manque d'un tueur devant.