Galère inédite et changement de dernière minute au PSG

Alexis Poch - Journaliste

Dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 1, le PSG a rendez-vous ce samedi soir à Angers pour continuer d'asseoir sa domination sur le classement du championnat. La préparation d'avant-match a été légèrement perturbée puisque les joueurs sont obligés de faire le trajet en car à cause de la météo.

En tête de la Ligue 1 avec six longueurs d'avance, le PSG aura l'occasion d'accroître son avance en fonction des différents résultats. Le club de la capitale est toujours aussi solide en France malgré les galères en Ligue des champions et pour le moment, rien ne semble le perturber. Le déplacement à Angers ce samedi pourrait être plus difficile que prévu puisque la météo a annulé le vol des Parisiens.

Avion annulé pour le PSG

D'après les informations rapportées par L'Equipe, l'effectif du PSG effectuera le trajet jusqu'à Angers en car plutôt qu'en avion en raison du brouillard qui vient perturber ses plans. Les hommes de Luis Enrique ont donc un trajet de 4 heures prévu avant le match de ce soir, de quoi perturber un peu leurs habitudes.

Une préparation difficile ?

Ce changement de plan à la dernière minute pourrait donc légèrement perturber les plans de l'entraîneur espagnol. De quoi s'inquiéter pour le PSG face à une équipe qui vient de remporter ses deux premiers matches de la saison ? En tout cas, les Angevins se tiendront prêts si une ouverture se profile à l'horizon.