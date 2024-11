Mbappé - PSG : Il annonce un problème avec son départ

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin dernier, Kylian Mbappé est donc parti libre en direction du Real Madrid. Une grosse perte pour le secteur offensif du club parisien qui a dit adieu au meilleur buteur de son histoire, et le journaliste Dominique Séverac constate d’ailleurs un souci depuis que Mbappé a quitté le PSG.

Même s’il traverse une période plutôt compliquée sur le plan sportif au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà prouvé par le passé au PSG qu’il avait tout pour s’imposer comme l’un des meilleurs attaquants du monde. D’ailleurs, son absence se fait ressentir dans la finition actuelle des Parisiens, qui ont beaucoup plus de mal à concrétiser leurs occasions de but en Ligue des Champions depuis le départ de Mbappé.

« Il aurait boosté le PSG »

Dans un chat organisé avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac dresse un constat accablant sur le PSG sans Mbappé : « Que l'on aime ou non Kylian Mbappé, force est d'admettre qu'il aurait boosté le PSG dans ce mini-championnat européen. Il a marqué tellement de buts pour Paris dans cette première phase qu'avec lui, les choses seraient plus faciles en ce moment. C'est évident ».

Le PSG n’a pas ce genre de profil

« Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Marco Asensio ne possèdent pas son sens du but. Je pense même que leur logiciel mental n'est pas branché sur le but mais sur d'autres aspects du jeu : la création d'espaces, la déstabilisation, la passe… », poursuit Séverac, qui constate donc un problème au PSG depuis le départ de Mbappé.