Sujet polémique au PSG, «j’entends les critiques...»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le secteur offensif du PSG se retrouve largement pointé du doigt après la récente défaite contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions, et certains observateurs estiment que l'effectif actuel manque cruellement d'un numéro 9. Luis Enrique s'est exprimé sans détour à ce sujet et monte au créneau en expliquant qu'il était content de son équipe actuelle.

Malgré sa nette domination dans le jeu, le PSG s'est finalement incliné sur le fil mercredi soir au Parc des Princes face à l'Atlético de Madrid (1-2), en Ligue des Champions. Les soucis de finition ont relancé le fameux débat sur l'absence d'un véritable numéro 9 au PSG, avec la blessure longue durée de Gonçalo Ramos. Et Luis Enrique a réagit ce vendredi en conférence de presse sur cet épineux sujet.

« J'entends les critiques »

« Ce que j'attends d'un 9? Ce que nous attendons tous. Je pourrais défendre ce que c'est de jouer avec un faux numéro 9, ou avec un numéro 9. Ce sont mes décisions. Je cherche le meilleur pour mon équipe. J'entends les critiques », confie l'entraîneur du PSG, qui estime néanmoins que son effectif actuel n'a pas besoin d'être amélioré.

« J'utilise un 9 quand c'est opportun »

« On peut critiquer le 9 quand on ne marque pas. Je connais les critiques, je les accepte. J'utilise un 9 quand c'est opportun et en fonction de ce que je souhaite », poursuit Luis Enrique. Voilà qui est clair.