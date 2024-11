«Comme mort», il annonce du lourd avec le PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis février 2023, Presnel Kimpembe n’est plus apparu sur un terrain de football. Le défenseur central, désormais âgé de 29 ans, pourrait être de retour cette saison, après quasiment deux ans d’absence donc. Ce dimanche, le numéro 3 du PSG s’est livré sur son long chemin de croix, et a affirmé que malgré une énorme blessure, ce dernier n’envisageait pas de rendre les armes.

Une éternité. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, Presnel Kimpembe n’a plus disputé la moindre minute compétitive depuis le 26 février 2023 et une terrible rupture du tendon d’Achille en plein Classique face à l’OM. Depuis, le club parisien a énormément évolué, faisant davantage confiance aux jeunes et au collectif.

Presnel Kimpembe vit un calvaire

Toujours très présent au sein du vestiaire parisien, le numéro 3 arrive vers la fin de son calvaire. S’il a repris les entraînements collectifs cet été, le Français de 29 ans prend son mal en patience. Ce dimanche, Presnel Kimpembe s’est livré auprès du Canal Football Club sur sa longue période d’absence.

« On me voit un peu comme mort, mais je sais que ça va revenir »

« Si j'ai pensé à arrêter le foot à un moment ? Non, jamais. J'ai eu une rupture du tendon d'Achille, c'est la pire blessure. C'est pire que la rupture des ligaments croisés du genou pour ceux qui ne savent pas. On remet un petit peu tout en cause, même si on me voit un peu comme mort, mais je sais que ça va revenir », a affirmé Presnel Kimpembe, déterminé à revenir le plus tôt possible au PSG.