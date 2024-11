Real Madrid : Mbappé en pleine détresse, le PSG coupable ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Kylian Mbappé n’y arrive plus au Real Madrid. L’international français n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 octobre dernier. Mbappé semble en pleine détresse en ce moment chez les Merengue. Il faut dire qu'il n'a pas été aidé par sa fin d’aventure délicate au PSG avant son départ.

Kylian Mbappé est en pleine galère ces derniers temps au Real Madrid. Le Bondynois n’évolue pas vraiment à son véritable niveau, et cela se ressent de plus en plus. Auteur de 8 buts en 16 matchs, le champion du monde 2018 n’a plus trouvé le chemin des filets depuis le 19 octobre dernier (victoire contre le Celta Vigo 1-2). Cela fait quatre matchs qu’il n’a pas marqué, une première depuis 2023.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le PSG responsable des galères de Mbappé ?

Kylian Mbappé commencerait donc à désespérer et semblerait en pleine détresse. Mais comme le rapporte MARCA, l’international français fait sans doute encore les frais de sa fin d’aventure compliquée au PSG avant son départ. L’attaquant de 25 ans était souvent poussé sur le banc des remplaçants par Luis Enrique avant de débarquer libre au Real Madrid.

La situation devient urgente au Real Madrid

En manque de rythme, Kylian Mbappé avait donc été contraint de travailler physiquement lors de la pré-saison. Ses premiers matchs au Real Madrid n’ont pas été vraiment convaincants, mais les Merengue voulaient laisser du temps à la star de 25 ans pour qu’elle s’acclimate à son nouvel environnement. Quelques mois plus tard, la situation devient urgente pour Kylian Mbappé. Et le PSG aurait une part de responsabilité dans cela.