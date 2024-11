Real Madrid : Surprise, Vinicius Jr écoeure Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le début de saison n’est pas aussi sensationnel qu’escompté pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Le Français n’affiche pas un niveau de jeu semblable aux saisons passées. Vinicius Jr, lui, commence à monter en puissance. L’international auriverde est d’ailleurs peu à peu en train d’écoeurer son coéquipier en attaque.

En rejoignant le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé devait former une attaque de folie avec Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham. Mais finalement, il vit un début de saison plus compliqué que prévu. Auteur de seulement 8 buts en 16 matchs, le champion du monde 2018 évolue bien loin de ses standards habituels. L'ancien du PSG peine à retrouver son véritable niveau, alors que la Casa Blanca fait tout son possible pour mettre Mbappé dans les meilleures conditions.

Le Real Madrid réserve une surprise à Kylian Mbappé ? https://t.co/aabcDLYJqi pic.twitter.com/yKVryalwLe — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Vinicius Jr fait mieux que Mbappé en attaque

Le Real Madrid s’attendait à beaucoup mieux de la part de Kylian Mbappé, qui brillait avec le PSG les saisons passées. Comme le rapporte AS, les Merengue pensaient qu’il allait facilement être le meilleur buteur du club. Mais finalement, Vinicius Jr surclasse l’attaquant de 25 ans partout en attaque. L’international auriverde en est déjà à quatre réalisations de plus que que Kylian Mbappé. Il a aussi un meilleur ratio de but par tir (5,2 contre 9,1 pour le Français), dribble beaucoup plus que son coéquipier et récupère également plus de ballons que lui (1,99 contre 1,51). Le 2e du Ballon d’Or 2024 est peu à peu en train d’écoeurer Kylian Mbappé.

Le Real Madrid ne sait plus quoi faire

De son côté, Carlo Ancelotti ne sait pas vraiment quoi faire pour aider l’international français à redresser la barre. L’entraîneur du Real Madrid est conscient que Kylian Mbappé « ne joue pas à son meilleur niveau » comme il l’a reconnu avant le match contre Osasuna. En attendant, Vinicius Jr continue de monter en puissance. À suivre...