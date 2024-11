Un énorme transfert se prépare, coup de tonnerre au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours décidé à recruter des renforts offensifs, le PSG serait toujours dans le coup pour recruter Khvicha Kvaratskhelia, après avoir échoué à boucler son transfert l'été dernier. Cependant, il faudra cette fois-ci faire face à la concurrence du FC Barcelone, qui a l'intention de frapper un grand coup l'été prochain avec l'arrivée d'un ailier gauche.

Après avoir échoué à se renforcer dans le secteur offensif, malgré le départ de Kylian Mbappé l'été dernier, le PSG pourrait revenir à la charge l'été prochain afin de trouver son grand attaquant. Dans cette optique, des pistes pourraient bien revenir sur le devant de la scène. A l'image de celle menant à Khvicha Kvaratskhelia que Naples n'avait pas voulu lâcher lors du précédent mercato estival.

Mercato - PSG : Luis Campos l’adore, le Qatar va devoir lâcher 25M€ https://t.co/Y0lWSaS2s3 pic.twitter.com/IgcBeW3TgN — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Le Barça prépare un gros coup qui pourrait plomber le PSG

Cependant, cette fois-ci, il faudra faire face à une énorme concurrence puisque selon les informations de SPORT, le FC Barcelone prépare déjà une énorme signature pour la saison prochaine avec la volonté de recruter un grand ailier gauche. Le média catalan avance ainsi deux noms : Rafael Leao (AC Milan) et Khvicha Kvaratskhelia (Naples). Le Barça, qui réalise un excellent début de saison, a conscience qu'il n'y aura pas besoin d'un mercato très animé pour renforcer son effectif. De simples retouches suffiront et les deux joueurs de Serie A seront donc les grandes priorités du club blaugrana. Une mauvaise nouvelle pour le PSG.

Nico Williams également dans le viseur du Barça ?

Et ce n'est pas tout puisque selon les informations de José Alvarez, le FC Barcelone fonce également sur Nico Williams, autre piste du PSG : « La priorité pour le prochain mercato estival est Nico Williams. La sensation est que le Barça va tout faire pour le transfert de Nico. On me dit qu’il écoute pour l’instant calmement les arguments du Barça. Mais bien qu’on ne soit qu’en novembre, je pense que Nico Williams sera un joueur du Barça en juin ». La guerre est donc lancée entre le PSG et le Barça.