Mercato - PSG : Une offre va arriver pour Kolo Muani ?

A l’approche du mercato hivernal, le cas de Randal Kolo Muani fait de plus en plus parler. Pas dans les plans de Luis Enrique au PSG, l’international français est annoncé comme possiblement sur le départ. Encore faut-il trouver preneur pour Kolo Muani. Pour cela, il faudrait regarder du côté de la Premier League, où un club s’intéresserait au Parisien. A voir si la formule proposée plaira au PSG.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir de Randal Kolo Muani sous le maillot du PSG est actuellement flou. Déjà annoncé partant cet été, le Français était resté. Qu’en sera-t-il durant le mois de janvier ? Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant l’international français, il a mis les choses au point pour Téléfoot. A propos de son avenir au PSG et d'un départ en janvier, Kolo Muani assurait : « Partir en janvier, c’est une possibilité ? Non, je n’ai jamais pensé à ça. Pour moi, c’est toujours de continuer à travailler, continuer de montrer ce que je sais faire et donner le meilleur de moi-même ».

Un avenir à… Manchester United ?

Malgré les déclarations de Randal Kolo Muani, un départ du PSG pourrait bel et bien intervenir à l’occasion du mercato hivernal. En effet, selon les informations de fussball.news, Manchester United serait intéressé à l’idée de recruter le Français. Alors que Ruben Amorim vient de débarquer chez les Red Devils, RKM pourrait être l’un de ses premiers cadeaux. A voir maintenant si les deux clubs trouveront un terrain d’entente. N’ayant pas de grands moyens actuellement, Manchester United envisagerait un prêt de Kolo Muani. De quoi satisfaire le PSG ?

« On songe davantage à un prêt avec option ou un prêt tout court »

Récemment, Abdellah Boulma avait d’ailleurs évoqué le probable départ de Randal Kolo Muani sous la forme d’un prêt. Il avait ainsi expliqué : « Il n’y aura aucun club qui viendra le chercher et qui va payer 75M€ + 15M€. On songe davantage à un prêt avec option ou un prêt tout court. C’est la tendance aujourd’hui, la tendance c’est de le faire sortir cet hiver. Ce sera bénéfique pour les deux parties, pour le PSG, pour Luis Enrique qui ne lui fait absolument pas confiance… D’ailleurs, son agent aujourd’hui ne répond plus trop au téléphone. Généralement, quand il ne répond pas au téléphone, ça signifie qu’il y a anguille sous roche ».