Succession de Mbappé : La décision hallucinante du PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG a enregistré un départ majeur cet été avec celui de Kylian Mbappé au Real Madrid. Il a laissé un grand vide derrière lui dans la capitale, et tout laissait présager que la formation parisienne allait recruter un joueur de son calibre pour le remplacer. Mais finalement, les Rouge-et-Bleu ont pris une décision plutôt surprenante sur le mercato.

Cet été a marqué la fin d’une ère au PSG. Après sept ans passés dans la capitale, Kylian Mbappé est parti libre pour signer au Real Madrid. Les dirigeants parisiens s’étaient alors mis en quête d’un ailier gauche pour le remplacer comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. Mais finalement, aucun joueur du calibre de l’attaquant de 25 ans n’a été recruté lors du dernier mercato estival.

Mercato - PSG : Une folie à 250M€ est annoncée en direct ! https://t.co/3Bhypyw3Jz pic.twitter.com/v3zSVG8imi — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

Le PSG a dit non pour un transfert XXL pour remplacer Mbappé

Comme le rapporte SPORT, le PSG avait pourtant envisagé plusieurs scénarios après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Les dirigeants parisiens ont toutefois décidé, à la surprise générale, de ne recruter aucun joueur « galactique » pour succéder à l’international français. Les Rouge-et-Bleu souhaitaient rééquilibrer leurs comptes vis-à-vis du fair-play financier.

Luis Enrique s'est adapté

Le PSG n’a donc recruté personne en attaque hormis Désiré Doué. Luis Enrique s'est alors adapté en choisissant d’attribuer un rôle plus important à Bradley Barcola et de donner une nouvelle chance à Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. L’international français n’arrive toutefois pas à s’imposer, et le Portugais devrait faire son retour de blessure prochainement.