Flop au PSG, il fait une annonce après son transfert

Ayant explosé sous le maillot du Stade de Reims, Hugo Ekitike avait réussi à convaincre le PSG de le recruter. Ainsi, c’est à l’été 2022 que l’attaquant français a rejoint la capitale française. Le fait est qu’à Paris, le joueur âgé de 22 ans n’a fait que décevoir. Ekitike regrette-t-il alors aujourd’hui d’avoir rejoint le PSG ? La question lui a été posée.

A 22 ans, Hugo Ekitike réalise une très grosse saison sous le maillot de l’Eintracht Francfort. Depuis qu’il a posé ses valises en Allemagne, l’attaquant retrouve des couleurs et le sourire. Il faut dire qu’auparavant, ça a été très compliqué pour lui au PSG. Arrivé en 2022 en provenance du Stade de Reims, Ekitike n’a jamais réussi à convaincre.

« Je ne regrette rien de ce qui s'est passé »

A l’occasion d’un entretien accordé à Bild, Hugo Ekitike est revenu sur son expérience au PSG. A-t-il aujourd’hui des regrets ? L’attaquant de l’Eintracht Francfort, répondant tout d’abord : « Je regrette mon transfert à Paris ? Je ne regrette rien de ce qui s'est passé ».

« Je suis complètement différent maintenant »

Ayant passé un an et demi au PSG, Hugo Ekitike a ensuite ajouté : « J'ai pris avec moi les leçons que j'ai apprises à Paris et je suis complètement différent maintenant. J'ai beaucoup plus confiance en moi, je gère mieux la pression, j'ai davantage l'esprit d'équipe et je parle davantage aux gens ».