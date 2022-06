Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'arrivée de Zinedine Zidane débloquée par... le Real Madrid ?

Publié le 10 juin 2022 à 18h10 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de nommer Zinedine Zidane sur le banc du PSG depuis de longs mois. Alors que les origines marseillaises et le passé madrilène du technicien français aurait pu jouer en la défaveur de Nasser Al-Khelaïfi, il n'en serait rien désormais.

Alors que Mauricio Pochettino est décrié depuis de longs mois, le PSG souhaite le remplacer par Zinedine Zidane. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Doha rêve de placer le technicien français sur le banc du PSG. Et à en croire Europe 1 et d'autres médias, les hautes sphères du PSG seraient proches du but, puisqu'un accord de principe aurait été trouvé. Toutefois, comme Le 10 Sport vous l'a annoncé, cet accord n'existe pas et Zinedine Zidane ne va pas accepter de rejoindre le PSG cet été. Et pourtant, le club de la capitale se serait débarrassé de certains obstacles sur ce dossier.

Des relations glaciales entre Zinedine Zidane et le Real Madrid aujourd'hui ?