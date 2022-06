Foot - Mercato - PSG

Mercato : Le PSG sort du silence pour l’arrivée de Zidane !

Publié le 10 juin 2022 à 14h10 par Bernard Colas

À la recherche du successeur de Mauricio Pochettino, le PSG toucherait au but avec Zinedine Zidane. À en croire plusieurs médias, dont Europe 1, un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux parties, mais le club de la capitale assure pourtant que rien n’est bouclé dans ce dossier.

Zinedine Zidane au PSG ? Cela ne serait plus qu’une question de temps. Depuis plusieurs mois, le10sport.com vous fait état d’un intérêt très prononcé du Qatar pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, jusqu’ici réticent à l’idée de débarquer dans la capitale française. Les négociations durent depuis un certain temps entre les deux parties, et ce vendredi, Europe 1 révèle l’existence d’un accord de principe dans ce dossier. En Espagne aussi, plusieurs sources indiquent que tout est bouclé entre Zidane et le PSG, mais dans les rangs parisiens, on reste prudent.

Mercato - PSG : C’est confirmé, Zidane débarque à Paris ! https://t.co/RfaDVVy1ab pic.twitter.com/8yP1on8jkq — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) June 10, 2022

Le PSG dément pour Zidane, mais…