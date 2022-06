Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos est prévenu pour le transfert de Galtier

Publié le 10 juin 2022 à 9h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Grande priorité de Luis Campos pour venir assurer la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG cet été, Christophe Galtier pourrait disposer d’un bon de la sortie de la part de l’OGC Nice comme l’a indiqué Julien Fournier. Le directeur du football niçois a fait passer un message très clair à ce sujet.

Une question revient en boucler depuis maintenant plusieurs semaines et alors que le PSG s’apprête à officialiser le limogeage de Mauricio Pochettino : qui sera son successeur sur le banc du club de la capitale cet été ? La grande priorité des propriétaires depuis Doha, au Qatar, se nomme Zinedine Zidane comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Mais de son côté, Luis Campos privilégie l’option Christophe Galtier avec qui il a déjà collaboré au LOSC, et le nouveau coordinateur sportif du PSG a reçu une première réponse officielle de la part de l’OGC Nice sur ce dossier.

« S’ils le veulent, il ne faut pas qu’ils tardent »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE ce vendredi, le directeur du football de l’OGC Nice, Julien Fournier, a ouvert la porte au PSG pour un transfert de Christophe Galtier tout en mettant la pression sur le timing : « Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c'est une réalité. Donc il a plus de chance d'être à Nice que de ne pas y être. C'est très basique mais c'est très vrai. Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire "non". Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent », indique Fournier sur l’avenir de Galtier, avec qui il a entretenu des relations plutôt compliquées ces derniers mois à l’OGC Nice.

Galtier patiente…

Les propos de Fournier viennent donc confirmer les révélations exclusives du 10sport.com indiquant que l’intérêt du PSG pour Christophe Galtier était bien réel mais qu’aucune discussion concrète n’avait été entamée entre les deux clubs. De son côté, l’ancien entraîneur de l’ASSE et du LOSC se montre patient en coulisses, attendant le coup de fil qui pourrait tout déclencher en quelques heures pour son arrivée au PSG. Mais le club de la capitale devrait avant toute chose officialiser le départ de Pochettino dans les prochaines heures.