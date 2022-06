Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sur le départ, Pochettino lâche un message troublant

Publié le 10 juin 2022 à 8h45 par Bernard Colas

Loin de faire l’unanimité dans la capitale, Mauricio Pochettino semble condamné à faire ses valises dans les prochains jours, et ce à un an de la fin de son contrat avec le PSG. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont déjà à la recherche de son successeur, et c’est dans ce contexte que l’Argentin a publié une série de photos énigmatiques sur son compte Instagram…

Pour Mauricio Pochettino, cela ne fait plus aucun doute. Même si l’Argentin a affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines qu’il souhaitait poursuivre l’aventure au PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023, la direction parisienne compte nommer un nouveau technicien dès que possible. Comme vous l’a révélé le10sport.com, le Qatar rêve de convaincre Zinedine Zidane de prendre les rênes du PSG, tandis que Luis Campos a fait de Christophe Galtier sa priorité. Mauricio Pochettino est donc condamné à faire ses valises, et l’ancien coach de Tottenham l’aurait bien compris.

Les dernières storys de Mauricio Pochettino sur Instagram 👀Ça sent les adieux 🧐 pic.twitter.com/Sq2x2BRKp5 — BeFoot (@_BeFoot) June 9, 2022

Pochettino partage ses « supers souvenirs » à Paris