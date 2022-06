Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, McCourt… La vente de l’OM est loin d’être actée

Publié le 10 juin 2022 à 6h00 par Thibault Morlain

Dernièrement, cela s’est à nouveau enflammé à propos de la vente de l’OM. Toutefois, face à ces nouvelles informations, le clan Frank McCourt s’est empressé de démentir. L’Américain ne serait clairement pas sur le départ. D’ailleurs, les derniers éléments tendent à confirmer que McCourt n’a pas l’intention de céder la main à l’OM dans l’immédiat.

Le dossier de la vente de l’OM ne cesse de revenir dans la lumière. Cela fait maintenant plus d’un an que Thibaud Vézirian insiste sur le fait que le club phocéen a déjà été cédé aux Saoudiens à Frank McCourt. Pourtant, aucune officialisation n’est tombée. Malgré cela, le journaliste campe sur ses positions, expliquant que cela devrait intervenir d’ici peu. « Aujourd’hui je n’ai que des voyants qui sont au vert. Ce qui doit arriver est inéluctable, c’est vendu », répétait-il encore il y a quelques jours. Et dernièrement, c’était Romain Molina qui avait remis une pièce dans la machine, expliquant que la vente de l’OM se rapprochait. « Il y a un truc qui doit se terminer dans le mois avec l’Arabie Saoudite », avait-il alors assuré. De quoi faire réagir le clan Frank McCourt, qui a immédiatement nié, encore une fois, toutes ces informations.

Mercato - OM : Vente, Vézirian, Molina... McCourt convoque Longoria, ça va chauffer ! https://t.co/rHpLj9Gi4w pic.twitter.com/utxX4gtLdG — le10sport (@le10sport) June 4, 2022

McCourt encore là pour 5 ans ?