Mercato - OM : Longoria joue avec le feu pour Ali-Cho !

Publié le 9 juin 2022 à 18h10 par La rédaction

Désireux de se renforcer lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille s’intéresse fortement à Mohamed Ali-Cho. Toutefois, alors que nous vous avons révélé qu’un accord a été trouvé avec Angers depuis près d’un mois, ce dossier traine en longueur et aurait lassé Pablo Longoria. L’OM ne serait aujourd’hui même plus le favori pour accueillir le joueur de 18 ans.

Après une bonne saison ponctuée par une qualification directe en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille souhaite se renforcer en conséquence. Plusieurs joueurs sont ciblés pour améliorer l’effectif, et combler certains départs. Dans le secteur offensif, les Phocéens pourraient perdre Arkadiusz Milik, et s’intéressent à Mohamed Ali-Cho. En fin de contrat en juin 2023, le Français a participé à 32 rencontres de Ligue 1 cette saison, et n’évoluera pas sous le maillot Scoïste . Celui-ci devrait rapporter une belle somme à son club formateur, puisque, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM aurait trouvé un accord avec les Angevins pour attirer l’attaquant contre un chèque de 12M€. Toutefois, il faut désormais négocier avec le joueur de 18 ans, et ce dossier se serait refroidi récemment.

Mercato - OM : Pour l’arrivée de Cho, l’OM attend un ultime feu vert https://t.co/NcEMWJIw4G pic.twitter.com/xJr1yFJFDz — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

L’OM s’est fait doubler pour Ali-Cho

En effet, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Pablo Longoria serait lassé par le dossier Mohamed Ali-Cho, et cette opération se serait refroid du côté de l’Olympique de Marseille, qui s’est même fait dépasser par un autre club dont le nom n’a pas encore fuité. D’après le journaliste, tout peut encore s’inverser et l’OM pourrait reprendre l’avantage, toutefois, cela ne serait pas la tendance actuellement.