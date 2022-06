Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vérité sur la piste Dries Mertens à l’OM

Publié le 9 juin 2022 à 11h10 par Thibault Morlain

Outre les potentiels départs de Bamba Dieng et Arkadiusz Milik, l’OM souhaiterait tout de même se renforcer en attaque cet été. Et pour cela, Pablo Longoria serait à l’affût de la moindre affaire. Et c’est ainsi que ces dernières heures, le nom de Dries Mertens, en fin de contrat à Naples, est apparu. Toutefois, le Belge semble encore très loin de l’OM.

A quoi ressemblera l’effectif de l’OM la saison prochaine ? Les points d’interrogation sont nombreux. Si plusieurs départs sont attendues, il va également y avoir des arrivées sur la Canebière. Et avec la qualification directe pour la Ligue des Champions, Pablo Longoria va se montrer ambitieux cet été. Ainsi, la piste menant à Dries Mertens a notamment été évoquée ces dernières heures en Italie. Après Arkadiusz Milik, un autre attaquant de Naples pourrait donc débarquer et l’affaire est belle puisque Mertens est actuellement en fin de contrat.

Mercato - OM : Annoncé à l'OM, Dries Mertens a une priorité pour son avenir ! https://t.co/A1ileboP5k pic.twitter.com/PerSSQDFJP — le10sport (@le10sport) June 8, 2022

Aucun contact