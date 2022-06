Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arkadiusz Milik a déjà tranché pour son avenir !

Publié le 8 juin 2022 à 9h00 par Thibault Morlain

Depuis plusieurs mois maintenant, l’incertitude plane autour de l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM et les rumeurs sont d’ailleurs nombreuses à ce sujet. Et bien évidemment, ces doutes se renforcent à l’approche du mercato estival. Le Polonais restera-t-il chez les Phocéens la saison prochaine ? La question est permise, mais dans l’esprit de Milik, tout serait très clair.

Arrivé en janvier 2021 à l’OM, Arkadiusz Milik s’était immédiatement fait une place au sein du club phocéen. Toutefois, lors de l’exercice qui vient de se finir, cela a nettement été plus compliqué pour l’attaquant olympien. En effet, il n’a clairement pas eu la confiance de Jorge Sampaoli tout au long de la saison. Cela s’est alors ressenti sur son temps de jeu. Bien que Milik continuait encore à marquer, ses apparitions étaient peu nombreuses et la plupart du temps, l’ancien de Naples commençait les rencontres sur le banc de touche. Des choix forts de la part de Sampaoli et cela n’a pas manqué d’interpeller tout au long de la saison. De quoi alors générer de nombreuses rumeurs concernant l’avenir d’Arkadiusz Milik. Lors du dernier mercato hivernal, le Polonais était notamment annoncé sur le départ. Finalement, il n’a pas bougé. Mais alors que sa relation avec Jorge Sampaoli est loin d’être la meilleure, le buteur de l’OM est à nouveau annoncé sur le départ lors de ce mercato estival. Ainsi, de plus en plus, il est question d’un départ de Milik lors de l’intersaison, lui qui garde d’ailleurs encore une belle cote de popularité du côté de l’Italie.

Mercato - OM : Arkadiusz Milik face à un énorme dilemme pour son avenir ? https://t.co/Hu963AXH9D pic.twitter.com/ThRfNxXbJ0 — le10sport (@le10sport) June 5, 2022

« Je voudrais rester »