Mercato - Barcelone : Pour oublier Lewandowski, Xavi envisage un coup à 40M€ !

Publié le 7 juin 2022 à 22h00 par La rédaction

Alors que le dossier Robert Lewandowski est encore loin d'être gagné pour le FC Barcelone, Xavi songe à activer une autre piste pour garnir la pointe de son attaque, en la personne de Gerard Moreno, qui évolue à Villarreal. Les Catalans sont d’ailleurs fixés concernant le prix à payer pour le buteur espagnol.

Malgré des finances dans le rouge et une marge de manœuvre très limitée sur le marché des transferts, le FC Barcelone compte se montrer actif et attirer de nouveaux joueurs cet été. Désireux de renforcer son secteur offensif, les Blaugrana tentent depuis plusieurs semaines de s’offrir Robert Lewandowski, l’attaquant du Bayern Munich. Problème, la direction bavaroise n'envisage pas de laisser partir l'attaquant polonais, et ce malgré les nombreuses déclarations de ce dernier. Xavi et Joan Laporta réfléchissent donc à activer une nouvelle piste pour le poste de numéro 9.

Le Barça pense à Moreno