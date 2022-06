Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deuxième échec cuisant pour Xavi avec Morata ?

Publié le 7 juin 2022 à 14h15 par Axel Cornic

Priorité de Xavi lors du dernier mercato estival, Alvaro Morata serait toujours dans le viseur du FC Barcelone. Son prêt se termine le 30 juin prochain et il pourrait donc revenir à l’Atlético de Madrid, où Diego Simeone ne compterait plus sur lui. Mais la Juventus semble avoir un nouveau plan pour le garder...

Le poste de numéro 9 est clairement la priorité du mercato du FC Barcelone cet été. Plusieurs noms ont été liés au club catalan, avec notamment un Robert Lewandowski qui a encore tout récemment annoncé vouloir quitter le Bayern Munich. Le Polonais est toutefois cher, peut-être un peu trop pour un Barça qui fait face à des gros problèmes de bilan. Ainsi, une ancienne piste de Xavi a refait surface avec Alvaro Morata, puisqu’en Italie on assure que la Juventus ne voudrait pas lever son option d’achat, fixée à 35M€.

La Juve pense à un échange entre Kean et Morata