Mercato - PSG : Barcelone relance tout pour Angel Di Maria !

Publié le 7 juin 2022 à 8h45 par La rédaction

Après avoir joué durant sept saisons pour le Paris Saint-Germain, le contrat d'Angel Di Maria arrive à terme cet été, et l’Argentin ne va pas prolonger avec le club de la capitale. Ainsi, plusieurs cadors seraient à l’affût afin de récupérer « El Fidéo ». La Juventus Turin semblait être la grande favorite dans ce dossier, mais le FC Barcelone garderait également un œil sur Di Maria…

On attend toujours de connaître la future destination d’Angel Di Maria ! Non conservé par le PSG à la fin de son contrat arrivant à terme en juin, l’Argentin sera libre de s’engager avec le club de son choix. Ces derniers temps, le nom de l’international Argentin revenait avec insistance du côté de la Juventus Turin. En manque d’attaquants pour la saison prochaine, les dirigeants Turinois tentent activement de trouver un accord Di Maria pour le convaincre de rejoindre le Piémont. Cependant, un autre grand club étranger ciblerait également l'ailier argentin de 34 ans.

PSG : Angel Di Maria répond au tacle de Neymar ! https://t.co/4qp1UIx7Ub pic.twitter.com/2BZs6zrtJ6 — le10sport (@le10sport) June 6, 2022

Barcelone débarque pour Di Maria