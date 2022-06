Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande annonce de Di Maria sur son avenir !

Publié le 6 juin 2022 à 20h10 par Thomas Bourseau

Sans club depuis son départ libre de tout contrat du PSG, Angel Di Maria est annoncé du côté du FC Barcelone et de la Juventus. Cependant, son objectif serait de retrouver l’Argentine et Rosario Central dès l’été 2023. Le joueur a même publiquement ouvert la porte à cette éventualité.

Angel Di Maria pourrait finalement ne pas s’engager en faveur de la Juventus. En effet et ce, bien que la Vieille Dame semblait être en position favorable pour recruter le désormais ex-joueur du PSG, Di Maria serait éventuellement susceptible de donner son aval au FC Barcelone pour y signer un contrat d’un an. C’est du moins l’information révélée par Relevo et confirmée par TyC Sports . L’entourage de l’ancien numéro 11 du PSG n’a pas nié l’option FC Barcelone au média argentin, en affirmant qu’un contrat de deux saisons à la Juventus ne serait clairement pas souhaité par Di Maria. En outre, il est spécifié par TyC Sports que le désir d’Angel Di Maria serait d’évoluer encore une saison en Europe avant d’effectuer un retour définitif à Rosario Central.

"LA ARGENTINA NO ESTÁ PREPARADA", en un mano a mano con @MonroigDiego, Fideo Di María afirmó que no ve viable que Leo Messi juegue en el fútbol argentino. ¡Así lo explica! pic.twitter.com/ifP7M7P0IN — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2022

« Je me vois bien jouer à Central, c’est un de mes souhaits »