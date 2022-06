Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça a déjà une certitude pour le transfert de Di Maria !

Publié le 6 juin 2022 à 19h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 6 juin 2022 à 19h33

Alors que la Juventus aimerait s’attacher les services d’Angel Di Maria en marge du mercato estival qui va ouvrir ses portes avant la mi-juin, le FC Barcelone aurait déjà contre-attaqué en entamant les négociations avec le clan Di Maria. Néanmoins, le désormais ex-joueur du PSG poserait une grosse condition.

Et si Angel Di Maria finissait par ne pas débarquer à la Juventus et utilisait son statut d’agent libre pour rejoindre le FC Barcelone ? Comme cela a été annoncé le vendredi 20 mai par le PSG, le contrat de Di Maria n’allait pas être prolongé. De ce fait, l’international argentin est libre de s’engager avec le club de son choix et tout portait à croire il y a encore de cela quelques heures que la Juventus mettrait une nouvelle fois la main sur un agent libre comme ce fut le cas à de multiples reprises par le passé. Cependant, le FC Barcelone aurait fait irruption dans cette opération et aurait même communiqué son souhait à Angel Di Maria de le faire venir en Catalogne cet été. C’est du moins l’information communiquée par Relevo qui a en outre affirmé que le principal intéressé éprouverait le même désir. Néanmoins, tout ne serait pas rose pour le FC Barcelone dans cette opération.

Barça y Di María, operación en el horno. 🔥🔜El argentino prefiere jugar en España y el área deportiva azulgrana, con la que ya ha tenido contactos, lo ve con muy buenos ojos. Experiencia, polivalencia y rendimiento inmediato. Ambas partes han hablado y quieren hacerlo. pic.twitter.com/8h5r1dSj1D — Relevo (@relevo) June 6, 2022

Angel Di Maria ne veut pas signer un contrat plus long qu’un an…