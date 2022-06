Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Leonardo, Pochettino… Di Maria annonce une révolution à Paris !

Publié le 6 juin 2022 à 16h10 par Bernard Colas

Après l’élimination du PSG par le Real Madrid en Ligue des champions, les hommes de Mauricio Pochettino se sont attiré les foudres du public du Parc des Princes. Un nouveau revers qui va entraîner de gros changements durant l’été comme le reconnaît Angel Di Maria, directement concerné, lui qui n’a pas été prolongé par sa direction.

Cette saison, le PSG aura connu une désillusion européenne de plus depuis le rachat du club par le Qatar. Malgré sa victoire à l’aller (1-0), le club de la capitale a chuté sur la pelouse du Real Madrid (3-1) dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, une défaite qui a conduit à une rupture totale entre l’équipe et ses supporters. Durant les dernières semaines de la saison, une partie du public du Parc des Princes n’a pas hésité à siffler les joueurs, avant de faire preuve d’indifférence malgré le 10e titre du PSG en Ligue 1. Le traitement réservé à Lionel Messi a notamment fait beaucoup parler, un sujet sur lequel est revenu Angel Di Maria.





« Il y en a d’autres qui partiront sûrement »