Mercato - PSG : La prochaine destination de Kimpembe déjà connue ?

Publié le 6 juin 2022 à 11h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a jeté un froid dimanche sur son avenir au PSG en laissant entendre qu’il pourrait être tenté de partir cet été, Presnel Kimpembe dispose d’une cote XXL sur le marché en Premier League, et notamment du côté de Chelsea où il pourrait retrouver Thomas Tuchel ainsi que Thiago Silva.

Actuellement en rassemblement avec l’équipe de France avant d’aller défier la Croatie ce lundi soir en Ligue des Nations, Presnel Kimpembe (26 ans) a fait une sortie énigmatique dimanche en conférence de presse sur son avenir au PSG : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », a indiqué Kimpembe, laissant ainsi entendre qu’il pourrait partir malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec le PSG. Et pour cause, il a déjà une grosse cote de l’autre côté de La Manche.

Kimpembe très courtisé en Premier League