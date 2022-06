Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau virage inattendu pour le projet McCourt ?

Publié le 6 juin 2022 à 10h00 par Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Dimitri Payet aurait tapé dans l'oeil des Tigres de Monterrey. Après avoir arraché André-Pierre Gignac et Florian Thauvin aux Marseillais, le club mexicain aimerait réaliser un nouveau coup XXL en s'offrant les services du milieu offensif de 35 ans. Alors que Dimitri Payet est la star de l'OM aujourd'hui, un départ chez les Tigres de Monterrey serait un énorme tournant pour le projet McCourt.

Les Tigres de Monterrey aiment faire leurs courses à l'OM. Ces dernières années, le club mexicain s'est servi à plusieurs reprises dans l'effectif marseillais. Et il a toujours recruté des joueurs majeurs du club. En effet, lors de l'été 2015, André-Pierre Gignac (36 ans) s'est engagé librement et gratuitement en faveur des Tigres de Monterrey à la fin de son contrat avec l'OM. Six ans plus tard, Florian Thauvin (29 ans) a imité son ainé et a, lui aussi, rejoint le club mexicain sous la forme d'un transfert à 0€. Et cet été, cela pourrait être le tour de Dimitri Payet.

Les Tigres veulent sacrifier Florian Thauvin pour recruter Dimitri Payet

Selon les informations d' El Futbolero et de RG La Deportiva , les Tigres de Monterrey auraient inscrit le nom de Dimitri Payet sur leurs tablettes. Après avoir chipé André-Pierre Gignac et Florian Thauvin à l'OM, les Mexicains aimeraient en faire de même avec l'actuelle star marseillaise. Mais cette fois, il ne devrait pas s'agir d'un transfert libre et gratuit, puisque Dimitri Payet est encore lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2024. Ainsi, pour se donner les moyens de son ambition et pouvoir offrir un salaire XXL à Dimitri Payet, les Tigres de Monterrey seraient dans l'obligation de se débarrasser de Florian Thauvin. Mais alors que ce dernier n'aurait pas vraiment convaincu depuis sa signature, la direction mexicaine serait prête à le pousser vers la sortie. Toutefois, côté OM, le départ de Dimitri Payet pourrait être un énorme tournant.

Le départ de Dimitri Payet, un énorme tournant pour le projet McCourt ?

Lorsque l'OM a laissé filer André-Pierre Gignac et Florian Thauvin chez les Tigres de Monterrey, le club pouvait se passer de ces deux joueurs, même s'ils ont été des joueurs majeurs du club. Aujourd'hui, la situation ne serait pas du tout la même, puisque Dimitri Payet est la star, le grand leader, le meilleur joueur et le capitaine du club marseillais actuellement. Par ailleurs, Dimitri Payet, qui aurait couté environ 30M€ lors de son retour, est le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Ainsi, son départ représenterait un énorme virage dans le projet McCourt, surtout qu'il a toujours deux années de contrat à honorer avec l'OM. Il serait donc étonnant que Frank McCourt et Pablo Longoria acceptent de vendre Dimitri Payet aux Tigres de Monterrey aussi prématurément. A suivre...