Mercato - OM : L'avenir de Dimitri Payet dicté par... Florian Thauvin ?

Publié le 6 juin 2022 à 9h15 par Amadou Diawara

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de l'OM, Dimitri Payet aurait tapé dans l'oeil des Tigres de Monterrey. Après avoir chipé André-Pierre Gignac et Florian Thauvin au club phocéen, l'écurie mexicaine voudrait aller encore plus loin en recrutant Dimitri Payet cet été. Toutefois, les Tigres seraient contraints de sacrifier Florian Thauvin pour se donner les moyens de s'offrir la star de l'OM.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'OM, Dimitri Payet a réalisé une très grosse saison. En effet, la star marseillaise a été l'un des grands artisans des performances du club cette saison. Classé deuxième en Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue Europa Conference, l'OM a pu compter sur un grand Dimitri Payet tout au long de la saison. Ce qui n'a pas échappé aux Tigres de Monterrey.

Je voulais enfin vous remercier pour tout l’amour que vous m’avez donné durant toute cette saison. Cela me va droit au cœur et je me rends compte à quel point j’ai de la chance de jouer pour ce club, dans ce stade et de vivre dans cette ville. Part.4 — Dimitri Payet (@dimpayet17) May 7, 2022

Les Tigres veulent s'attaquer à Dimitri Payet