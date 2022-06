Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce d'Angel Di Maria sur son prochain club !

Publié le 6 juin 2022 à 8h45 par Bernard Colas

Engagé jusqu’au 30 juin, Angel Di Maria quittera officiellement le Paris Saint-Germain après cette date. Un départ d’ores et déjà acté, mais l’avenir de l’Argentin reste quant à lui incertain. Le joueur de 34 ans est annoncé avec insistance à la Juventus, mais celui-ci affirme ne pas encore avoir fait son choix.

Une page se tourne pour Angel Di Maria et le PSG. Arrivé dans la capitale à l’été 2015, l’Argentin ne verra pas son contrat être renouvelé par l’écurie parisienne, l’obligeant à se trouver une nouvelle destination. Un retour au pays n’est pas envisagé par le futur ex-numéro 11 du PSG, désireux de poursuivre sa carrière en Europe au moins un an. D’après la presse italienne, la Juventus souhaite enrôler librement Angel Di Maria, pas insensible à cet intérêt, et son arrivée serait aujourd’hui en bonne voie. Mais dans un entretien accordé à TyC Sports , El Fideo assure que rien n’est encore acté pour son avenir.

« Je vais essayer de trouver un endroit où je peux être heureux »