Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quelle doit être la priorité du duo formé par Campos et Henrique ?

Publié le 6 juin 2022 à 8h00 par Axel Cornic

Alors que l’officialisation du départ de Leonardo est toujours attendu, ce sont Luis Campos et Antero Henrique qui semblent être devenus les nouveaux patrons du sportif au Paris Saint-Germain. Cette nouvelle direction bicéphale va devoir se mettre au travail puisqu’il y a énormément de chantiers à régler au PSG en cette intersaison, entre la succession de Maurico Pochettino, les ventes et le renforcement de l’effectif. Selon-vous quelle doit être leur priorité ?

Non, le Paris Saint-Germain n’a pas encore communiqué concernant la réorganisation de son organigramme. Pourtant, Leonardo a été remercié en marge de la dernière journée de Ligue 1 et l’avenir du club est désormais entre les mains de deux hommes. L’un est très bien connu, puisqu'il s’agit de l’ancien directeur sportif Antero Henrique, tandis que l’autre est Luis Campos, ancien du LOSC ainsi que de l’AS Monaco, réputé pour être très proche de Kylian Mbappé et de son entourage. Le premier a d’ailleurs joué un rôle prépondérant dans la prolongation surprise de l’international français... qui n’est toutefois que le premier pas vers un changement beaucoup plus importants. Des joueurs à l’entraineur, beaucoup de choses pourraient effectivement changer au cours des prochaines semaines et Campos comme Henrique ne savent pas par où commencer.

L’été s’annonce extrêmement chargé !

Avec les jours de Mauricio Pochettino qui semblent comptés, la priorité pourrait bien être l’entraineur, avec un piste claire dictée par les propriétaires du PSG. Comme nous vous l‘avons révélé sur le10sport.com il s’agit de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid mais vraisemblablement plus attiré par le poste de sélectionneur des Bleus. Ainsi Luis Campos pousserait actuellement pour Christophe Galtier, avec qui il a travaillé à l’OGC Nice et qui pourrait bien être une option claire pour le PSG. Côté Antero Henrique on serait essentiellement concentré sur la vente de joueurs, avec une liste très fournie d’indésirables qui n’ont pas leur place ou qui pourraient bien symboliser un changement radical de projet, comme avec la vente de Neymar qui est évoquée en France comme à l’étranger. Car il faut dire qu’une recrue à 0€ pourrait débarquer pour le remplacer avec Ousmane Dembélé, en fin de contrat avec le FC Barcelone est annoncé comme la première recrue de l’été parisien. Il ne faut pourtant pas oublier de renforcer l’effectif pour la saison prochaine, puisque les propriétaires qataris visent plus que jamais une victoire en Ligue des Champions. Deux secteurs pourraient bien en avoir besoin avec le milieu de terrain, où l’on annonce pas moins de quatre départs de Leandro Paredes à Ander Herrera, en passant par Idrissa Gueye. Derrière les choses pourraient également bouger puisque Presnel Kimpembé a jeté un grand froid sur son avenir ce dimanche, en laissant entendre qu’il pourrait bien aller voir ailleurs, après avoir passé toute sa vie au PSG.



Alors, selon vous quelle doit être la nouvelle priorité d’Antero Henrique et de Luis Campos pour cet été ?