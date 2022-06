Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar plombé par une star de Guardiola pour Frenkie de Jong ?

Publié le 6 juin 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

A la peine sur le plan financier, le FC Barcelone compterait se séparer de Frenkie de Jong pour pouvoir recruter Robert Lewandowski ou Bernardo Silva. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'international néerlandais ne manquerait pas de prétendants. En effet, on pourrait assister à une grosse bataille entre le PSG, Manchester United, City et le Bayern pour Frenkie de Jong cet été. Et Pep Guardiola pourrait se servir de Bernardo Silva pour obtenir gain de cause sur ce dossier.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2019, Frenkie de Jong pourrait ne plus faire long feu en Catalogne, et ce, malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2026. Alors qu'il aurait de grosses difficultés sur le plan financier, le club catalan songerait à se débarrasser de son numéro 21 pour renflouer ses caisses. Mais à en croire Mundo Deportivo , Xavi aurait fixé des conditions très claires pour laisser filer Frenkie de Jong lors du prochain mercato estival. Comme l'a indiqué le média espagnol, le coach du Barça n'envisagerait de se débarrasser de son milieu de terrain néerlandais que si c'est pour recruter un joueur de classe mondial à sa place. Et dans ce cas bien précis, Xavi penserait à deux joueurs. D'une part, l'ex-technicien d'Al-Sadd envisagerait de remplacer Frenkie de Jong par Robert Lewandowski. Alors que son équipe a des carences offensivement - et notamment en terme de réalisme depuis les départs conjugués de Lionel Messi (PSG), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) et de Sergio Agüero (retraite sportive) - Xavi aurait fait de Robert Lewandowski sa grande priorité. D'autre part, dans le cas d'un changement poste pour poste, l'entraineur du FC Barcelone penserait à recruter Bernardo Silva - sa cible préférentielle au milieu de terrain - en lieu et place de Frenkie de Jong. Et pour profiter de la situation, plusieurs écuries européennes devraient se livrer une bataille sans merci.

🧐 Ten Hag, convencido de poder convencer a Frenkie De Jong, que sigue sin querer marchar del Barcelona y prioriza jugar la Champions✍ @ffpolo y @JoanPoquiEraso https://t.co/WFc6ytumv4 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 6, 2022

Le transfert de Frenkie de Jong à City facilité par Bernardo Silva ?