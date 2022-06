Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Deux dossiers sensibles se présentent déjà à Luis Campos !

Publié le 6 juin 2022 à 11h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Dimanche, Presnel Kimpembe ainsi qu’Abdou Diallo ont publiquement fait savoir qu’ils pourraient envisager de quitter le PSG cet été, chacun avec plus ou moins de fermeté. Et Luis Campos, qui s’apprête à venir succéder à Leonardo au poste de directeur sportif du club de la capitale, va donc devoir gérer ces deux cas sensibles à son arrivée.

Comme prévu, Luis Campos devrait être officiellement nommé dans les prochains jours à la tête de la direction sportive du PSG en lieu et place de Leonardo, mais l’ancien dirigeant portugais du LOSC et de l’AS Monaco aurait déjà signé son contrat en coulisses pour ce nouveau challenge de taille qui l’attend au sein du club de la capitale. Campos débarque alors que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé a finalement été réglée par Nasser Al-Khelaïfi, mais il aura d’autres cas épineux à gérer pour le mercato estival du PSG, et certains se sont même révélés dimanche.

Kimpembe et Diallo menacent de partir

Presnel Kimpembe (26 ans) a été le premier à allumer la mèche en conférence de presse avec l’équipe de France, puisque le défenseur central, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG, n’a pas exclu de partir durant le mercato : « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG. Après, j’aurai 27 ans en août, j’arrive à un moment clé de ma carrière. Mon prochain contrat est important. J’attends de pouvoir rencontrer la nouvelle direction sportive. Il va falloir discuter assez rapidement », confiait Kimpembe, qui figurerait d’ailleurs sur les tablettes de Thomas Tuchel à Chelsea. Quelques heures plus tard, au micro de la télévision sénégalaise, Abdou Diallo (26 ans) a été encore plus frontal que son coéquipier du PSG : « Je ne sais pas si je vais rester au PSG. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option », a indiqué Diallo, qui s’avère d’ailleurs être un concurrent direct de Kimpembe au PSG puisqu’ils présentent un profil similaire de défenseur central gaucher. Il faudra donc potentiellement gérer ce double départ.

Pas vraiment de pistes en défense…

Pourtant, même si de nombreux profils XXL sont annoncés dans le viseur du PSG en attaque (Ousmane Dembélé, Sadio Mané, Christopher Nkunku…) et au milieu de terrain (Paul Pogba, Seko Fofana, Frenkie De Jong…), Luis Campos ne semble pas avoir encore activé l’arrivée d’un ou plusieurs défenseurs cet été pour pallier aux éventuels départs de Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. Reste déjà à savoir si les deux gauchers pendront effectivement la porte dans les semaines à venir…